La ministra Maria Ubach es desplaça a Lituània per a reunir-se amb les autoritats del país bàltic

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha desplaçat aquest dimarts a Lituània en visita oficial per a reunir-se amb les màximes autoritats del país bàltic. L’objectiu de la visita és refermar la cooperació existent entre ambdós països –en el terreny bilateral, multilateral i internacional– i compartir qüestions d’interès comú, com ara la situació mundial, la diversificació econòmica, l’economia verda o la digitalització.

L’agenda de treball ha començat avui dimarts a la seu del Ministeri d’Afers Exteriors lituà, situat a la capital, Vílnius, on Ubach ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg, Gabrielius Landsbergis. Seguidament, s’ha celebrat una reunió de treball a la qual s’hi ha sumat, per part lituana, l’ambaixadora a Andorra, Lyra Puišyté-Bostroem; així com el director del Departament de Països Europeus d’Afers Exteriors, Edvilas Raudonikis, i el cap de la divisió de Països d’Europa Central i Occidental d’Afers Exteriors, Tomas Grabauskas.

Durant la trobada, Ubach i Landsbergis han posat en relleu la importància de reforçar i promoure la cooperació entre Andorra i Lituània, especialment en àmbits com ara l’economia o el turisme. La ministra també ha informat el titular lituà d’Afers Exteriors de l’estat de les negociacions del Principat amb Brussel·les per tal d’assolir un Acord d’associació amb la UE, a les quals Landsbergis ha mostrat el suport del seu govern.

A més, tant Maria Ubach com Gabrielius Landsbergis han acordat explorar la possibilitat de tenir un conveni per a eliminar la doble imposició (CDI) en relació amb els impostos sobre la renda i prevenir l’evasió i l’elusió fiscal entre Andorra i Lituània. Així mateix, els dos homòlegs han pogut intercanviar impressions sobre el context internacional, marcat especialment per les repercussions del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

La jornada d’aquest dimarts ha finalitzat aquesta tarda, quan la ministra s’ha trobat amb els andorrans residents i estudiants a Lituània.

Està previst que el desplaçament segueixi demà dimecres amb diversos actes i trobades oficials, d’entre les quals destaca una visita a la Universitat Mykolas Romeris on es preveu que la ministra ofereixi una conferència. Posteriorment, Maria Ubach participarà a la cerimònia en homenatge de les víctimes del conflicte per la independència de Lituània. A la tarda, l’agenda contempla una reunió amb la presidenta del parlament, Viktorija Cmilyté-Nielsen. Per a cloure la seva visita, la ministra participarà al fòrum ‘El futur de la democràcia’, que organitza el Govern de Lituània i que comptarà amb la presència d’altes autoritats de països de tot el món.

Andorra i Lituània van establir relacions diplomàtiques l’any 1997. Des d’aleshores, els successius executius d’ambdós països han treballat conjuntament en diversos àmbits. La de Maria Ubach és la segona visita d’un titular d’Afers Exteriors d’Andorra al país bàltic, després que l’aleshores ministre Gilbert Saboya es desplacés a Lituània l’any 2015.