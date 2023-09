La ministra Imma Tor es reuneix amb els seus homòlegs iberoamericans

La ministra Imma Tor en una imatge d’arxiu (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, aprofitant la seva estada a Nova York per a l’Assemblea de les Nacions Unides, ha iniciat la jornada de treball d’aquest dijous amb l’esmorzar de treball, ofert per Equador, Secretaria Pro Tempore de la Cimera Iberoamericana (SEGIB), als ministres d’Afers Exteriors. Durant la reunió s’ha fet el punt dels principals punts de discussió i els objectius marcats per la Comunitat Iberoamericana de cara a la propera Cimera.

La ministra d’Afers Exteriors apel·la a la implicació dels joves per afrontar els reptes globals

A continuació, Tor ha pres part de la Reunió ministerial preparatòria de la Cimera del Futur, prevista per al setembre del 2024, per tal de fer front a reptes decisius, reafirmar els compromisos ja existents, inclosos els ODS i la Carta de les Nacions Unides, i assolir un sistema multilateral que influeixi de manera positiva a la vida de les persones.

En la seva intervenció, la ministra ha afirmat que aquesta Cimera ha de definir i establir direccions polítiques clares per a enfortir la cooperació multilateral en grans qüestions globals. Ha afegit que Andorra, per a afrontar els nous reptes, és fonamental implicar els joves tenint en compte que les futures generacions hauran de viure amb les conseqüències de les accions presents.

Tor ha dit davant l’Assemblea que cal posar en marxa processos perquè els joves puguin participar avui en les polítiques del demà i motivar-los a involucrar-se més a la vida pública i promoure l’educació per a la cultura democràtica.