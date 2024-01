La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, es reuneix amb la seva homòloga de Kosovo

Tercera per la dreta, la ministra Imma Tor acompanyada per membres del ministeri i, davant, la delegació de Kosovo (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha rebut aquest divendres en visita oficial a la viceprimera ministra i ministra d’Afers Exteriors i de la Diàspora de la República de Kosovo, Donika Gërvalla-Schwarz. La reunió de treball ha permès refermar la voluntat d’ambdós països d’estrènyer les relacions bilaterals i explorar possibles vies de col·laboració en àmbits diversos com ara l’economia, el turisme, i la digitalització. Concretament, Tor ha explicat, durant l’atenció als mitjans, que s’ha posat sobre la taula la possibilitat d’ampliar la cooperació entre els dos països perquè joves estudiants del país de la península balcànica puguin fer curtes estades al Principat.

En l’àmbit més internacional, Andorra ha mostrat el ple suport així com també ha allargat la mà per a acompanyar Kosovo per a esdevenir membre de ple dret en organismes internacionals com ara la Francophonie o el Consell d’Europa. Gërvalla-Schwarz ha agraït l’acollida al Principat, així com també l’acompanyament per part d’Andorra.

La visita de la ministra s’emmarca en les relacions bilaterals existents entre Andorra i Kosovo que es van iniciar el 2011. Aquesta és la segona visita d’un ministre d’Afers Exteriors a Andorra. A més de la trobada de treball amb la ministra Tor, Gërvalla-Schwarz també s’ha reunit amb el cap de Govern i després està previst fer-ho amb el Síndic General. També està prevista una visita cultural de la mà de la Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.