La ministra Calvó porta a Egipte l’afectació que el canvi climàtic té sobre les zones de muntanya

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, participarà la setmana vinent a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, COP 27, que s’està celebrant a Xarm El-Xeikh, Egipte.

En aquest marc, Andorra organitzarà, per primera vegada en aquest tipus d’esdeveniments internacionals, el dijous 17, una trobada ministerial d’Alt Nivell liderada per la ministra Silvia Calvó. L’objectiu de la reunió és donar visibilitat de l’afectació que el canvi climàtic està tenint sobre les zones de muntanya. Durant la seva estada a Egipte, Calvó també participarà en diferents taules rodones així com en l’esdeveniment organitzat per l’Aliança per les Muntanyes de les Nacions Unides, a la qual Andorra dona suport.