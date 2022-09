La ministra Calvó destaca que els ecosistemes de muntanya estan amenaçats pel canvi climàtic

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha participat aquest dimarts a l’obertura d’alt nivell de la 6a reunió global del Mountain Partnership, que té lloc a Aspen (Estats Units d’Amèrica) fins el proper 29 de setembre. La trobada, que aplega alts representants estatals d’altres territoris geogràficament semblants a Andorra, permet posar el focus internacional en els països muntanyosos per a emfatitzar la importància de cuidar l’entorn natural i impulsar accions de lluita contra el canvi climàtic en aquestes zones, especialment sensibles.

Durant el discurs, Calvó ha remarcat que les muntanyes sempre han representat un patrimoni natural excepcional i que ara són entorns amenaçats pel canvi climàtic. “Són avui, més que mai, tant ecosistemes fràgils amenaçats com laboratoris vius d’observació de l’adaptació de les espècies”, ha ressaltat. Per aquest motiu ha apuntat que són reserves de biodiversitat i territoris a preservar “no només per a les poblacions que hi viuen, sinó per als milers de milions de persones que depenen dels serveis ecosistèmics que ofereixen les muntanyes”.

Per aquest motiu ha lloat la feina que desenvolupa l’Aliança per les Muntanyes, perquè “no hi ha cap altra estructura en el sistema multilateral de l’ONU que porti la bandera dels territoris i pobles de muntanya als organismes internacionals i promogui estudis, fomenti la col·laboració entre governs, i impulsi el diàleg sobre les muntanyes i les seves necessitats vives i permanents”.

Tot i això, Clavó ha volgut llençar un missatge a la comunitat internacional per a enfortir encara més l’estructura de l’associació i aconseguir fons perquè l’Associació i la seva Secretaria tinguin els mitjans necessaris per a desplegar els instruments per a implementar els projectes ambiciosos de resiliència enfront del canvi climàtic. “No són temps de dubtes, sinó d’acció”.

El canvi climàtic i els territoris de muntanya

Seguint la línia del discurs de la ministra, el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha participat en la taula rodona que aborda les prioritats i els reptes dels entorns de muntanya enfront del canvi climàtic. Durant la seva intervenció, Rossell ha explicat els diferents mecanismes legislatius i pedagògics que està impulsant el Govern per a assolir el canvi d’hàbits necessari per a avançar cap a la sostenibilitat, la transició energètica i la generació d’energia sostenible a nivell nacional.

En aquest sentit, Rossell ha acostat als ponents la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) que dona les eines per a potenciar un canvi de model més sostenible energèticament. Així, ha explicat els diferents mecanismes que s’impulsen des de fa anys al país per a ajudar a les famílies en la transformació dels habitatges cap a la transició energètica, així com també els diferents desplegaments legislatius que s’han dut a terme per a facilitar l’autoconsum d’energia provinent de fonts renovables.

Aliança per les Muntanyes

La ‘Mountain Partnership’ o Aliança per les Muntanyes és una aliança voluntària de socis de les Nacions Unides dedicada a millorar la vida dels pobles de muntanya i protegir els entorns de muntanya de tot el món. Es va fundar l’any 2002, any Internacional de les Muntanyes, en l’ocasió de la Cimera sobre el Desenvolupament Sostenible a Johannesburg. Andorra va ser activa en la redacció dels documents i les diverses etapes que van conduir a la seva creació oficial durant la Cimera de Johannesburg.

L’Aliança té l’objectiu de ser la veu del desenvolupament sostenible de les muntanyes a nivell global: aborda els reptes de les regions de muntanya, posant en relleu la riquesa i diversitat de recursos, coneixements, informació i experiència, i promovent la màxima cooperació entre els seus membres, per a estimular iniciatives concretes a tots els nivells que garanteixin una millor qualitat de vida dels habitants de les regions de països de muntanya. Actualment, en són membres més de 400 organitzacions, entre governs, organismes intergovernamentals, grups importants, ONGs, acadèmies i autoritats subnacionals.