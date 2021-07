La minicentral hidroelèctrica d’Aixovall produeix l’equivalent al que consumeixen 570 llars

Tot i que està a ple funcionament des del passat 1 de juliol, aquest divendres s’ha fet la inauguració oficial de la minicentral hidroelèctrica d’Aixovall, una instal·lació impulsada per la societat productora d’energies renovables Persa en la qual participa la Mútua Elèctrica. És la segona instal·lació de producció d’energia hidràulica d’Andorra -la primera es va obrir a Arcalís- i té una xifra estimada de generació de 2,7 kWh anuals, l’equivalent al que consumeixen 570 llars en el mateix període de temps.

L’acte ha comptat amb la presència de dos ministres, un secretari d’Estat i els dos cònsols, a més d’una important representació del teixit empresarial del país. “Sant Julià de Lòria persegueix ser la parròquia capdavantera en tot el relatiu a energies renovables i aquest és un petit gra de sorra més”, ha manifestat el cònsol major de la parròquia Josep Majoral. El mandatari ha recordat alguns dels passos concrets donats per la corporació en el foment de l’ús de les renovables com ara la recent instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del Centre cultural i ha dit que la previsió en vista al futur és col·locar-ne en dos indrets més.

Per la seva banda, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó ha parlat de l’obertura de la minicentral com un pas més per a aconseguir la independència energètica d’Andorra i ha tingut paraules d’agraïment envers el Comú de Sant Julià de Lòria per la seva implicació en la transició energètica. “L’objectiu que tenim és reduir la dependència tan gran de la producció d’energia hidroelèctrica i aquestes infraestructures representen justament això”, ha declarat Calvó, que també ha assenyalat que en el futur es construiran més instal·lacions de caràcter similar repartides per tot el territori tal com recull el Pla Sectorial d’Infraestructures Energètiques.

Tant Majoral com Calvó han coincidit que el sector de les renovables suposen una oportunitat per als inversors privats. De fet, una de les cares de la minicentral d’Aixovall també compta amb plaques fotovoltaiques per a produir energia solar. “És una bona forma d’explicar a la població que aquestes dues formes alternatives de produir energia són interessants no només per al sector públic, sinó també per al privat”, ha reblat Calvó.

I ha afegit que és una aposta que tant poden fer les empreses com les famílies propietàries d’habitatges, ja sigui des del punt de vista de la producció com de l’economia d’una llar. L’energia que produeix la minicentral d’Aixovall, que té la captació a la Borda de l’Arena- s’injecta a la xarxa de Mútua Elèctrica i es consumeix íntegrament a la zona d’Aixovall.