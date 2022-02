La millor música per als gossos

Sabies que els gossos també tenen gustos musicals? Fins i tot, hi ha melodies que són capaces de relaxar als gossos, mentre que unes altres aconsegueixen tot el contrari: excitar i incrementar l’ansietat de l’animal. Almenys és el que afirma la psicòloga i especialista en comportament caní Lori R.Kogan, que ha estudiat l’efecte de diferents estils musicals en cans.

Els gossos responen de manera diferent en funció de la música que escolten: mentre que les melodies clàssiques redueixen l’estrès de l’animal i aconsegueixen que dormi un major nombre d’hores, els ritmes del heavy augmenten les sacsejades del seu cos, l’agitació i el nombre de lladrucs.

Segons altres experts, cada espècie animal, inclòs el gos, gaudeix d’una mena de melodies i ritmes diferents, depenent de si li són més o menys familiars. Per això, existeix música creada per a gossos amb ritmes, tons i freqüències que li són pròxims.

A més, existeix música especialment dissenyada per als gossos. Per exemple, Felix Pando, un músic dels Estats Units, va adaptar composicions de Beethoven, Chopin i Mozart per a les mascotes.

Però, quins són els efectes en la mascota de cada estil musical?

Sempre s’ha dit que la música clàssica amanseix a les feres. I pot ser que sigui així perquè hi ha algunes peces d’aquest estil musical sobre el qual s’ha notat que els gossos dormen més i més profund.

En concret, s’ha observat que dormen un 6% més de l’habitual. La clau està en el fet que, amb la música clàssica, els gossos descansen de forma més plàcida i confiada, segons es desprèn dels mesuraments de ritme cardíac i ones de somni.

Entre les composicions de música clàssica que són més efectives es troben ‘Les quatre estacions’ de Vivaldi, ‘La cinquena simfonia de Beethoven’, ‘Per a Elisa’ de Beethoven i ‘El Danubi blau’ de Johann Strauss.

El pop-rock és percebut pels gossos com un murmuri de comunicació entre les persones. És una música que no comprenen i, per tant, no els interessa.

El heavy metall, per contra, sí que va tenir efecte en el gos. En concret, es va veure que les seves ganes de bordar van augmentar en un 70%, i s’accelera el ritme cardíac, derivant en una certa ansietat, a més de sentir-se en guàrdia.

Per Tot Sant Cugat

Font animalmascota.com