Títol: La meva germana viu sobre la llar de foc

Autor/a: Annabel Pitcher

Editorial: La Galera

Edat: Per a adolescents a partir de 15 anys

Annabel Pitcher amb ‘La meva germana viu sobre la llar de foc’ aconsegueix el que massa vegades hauríem de recordar: el món dels nens és complicat però a imatge i semblança del dels adults, és simplement diferent.

Els problemes no deriven d’un raonament rebuscat que intentem que a més sigui literari, sinó que els esdeveniments se succeeixen perquè ha de ser així, i les conseqüències ja vindran després. Aquest és el món en què ens submergeix l’autora, el d’un nen que viu en un entorn decadent –pares separats, pare alcohòlic, una germana adolescent que no sap on va i una germana morta les cendres de la qual resten damunt la lleixa de la llar de foc– i que és sistemàticament rebutjat pels companys d’escola i ignorat pels seus progenitors.

Així és el món que ens explica el James, utilitzant una primera veu que fa més propers els problemes en què es troba submergit. I ens ho narra amb simplicitat, amb un llenguatge directe, tot implicant el lector, que s’endinsa a la història sense remei. Una novel·la dura, però al mateix temps un bon exercici literari molt aconsellable per a adolescents.

Joan Portell Rifà. ClijCAT/Faristol