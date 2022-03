La meteorologia obliga a suspendre el descens i el supergegant del Campionat d’Andorra

Els Campionats d’Andorra d’esquí alpí estaven previstos per a les pròximes setmanes. Primer s’havien de fer les curses de les disciplines de velocitat, i més tard les carreres de tècnica. Però, les condicions meteorològiques adverses han obligat a suspendre tant el descens com el supergegant. Si es faran el gegant i l’eslàlom.

Els Nacionals andorrans de velocitat estaven previstos a la pista Àliga d’El Tarter amb un entrenament dilluns 21 de març i el 22 i 23 el descens i el supergegant, respectivament, però per culpa de les condicions actuals la pista no s’ha pogut preparar de manera òptima. D’aquesta manera, els Campionats d’Andorra en les disciplines de tècnica seran els que es disputin aquesta temporada, tot i que es valorarà la possibilitat de poder celebrar almenys el supergegant també. Així, de moment estan programats el gegant per al dia 6 d’abril i l’eslàlom per al 7 d’abril, les dues curses al Pas de la Casa.