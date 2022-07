La meteorologia ajorna un dia el “Viatge 3D pel Sistema Solar” a Engolasters

FEDA Cultura ofereix aquest dissabte una nova activitat per a gaudir de l’astronomia de manera acompanyada a Engolasters. L’activitat estava programada per a aquest divendres, però la previsió meteorològica ha obligat a ajornar-la. Per tant, se celebrarà el 30 de juliol, de 22.30 a 23.55 hores a la Casa dels guardes de FEDA, amb l’objectiu d’observar les millors imatges de planetes, asteroides i satèl·lits del Sistema Solar i viure una experiència única gràcies a unes ulleres 3D.

Els visitants podran descobrir els detalls de l’Univers amb les explicacions de l’astrònom que els acompanyarà durant l’experiència. És aconsellable portar una llanterna i una manta o estoreta per seure a terra.

Les places per a aquest dissabte ja estan exhaurides i la llista d’espera, plena. Aquestes activitats gratuïtes tenen un gran èxit cada any i per aquest motiu, enguany se n’han ampliat les propostes.

Qui no hi pugui assistir, encara tindrà una darrera oportunitat aquest estiu per a gaudir de l’observació astronòmica de forma guiada. Serà el divendres 12 d’agost a les 22.30 hores, coincidint amb el moment de més intensitat de les llàgrimes de Sant Llorenç. Conduirà l’observació l’astrònom Joan Pujol, per a guiar el públic entre els meteors i altres cossos celestes.

Podeu trobar més informació sobre les Nits d’estiu a https://www.fedacultura.ad/agenda-cultural. La reserva de les activitats és obligatòria i es pot fer a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant al 739 111.