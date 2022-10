La menarquia o primera menstruació: com plantejar-li a la nostra filla

La paraula menarquia prové del grec “men” que significa “mes” i “arkhé” que significa “principi”, i és la primera menstruació d’una dona que sol produir-se entre els 10 i els 15 anys, depenent de la maduresa sexual de cada persona.

No pot saber-se amb antelació quan baixarà la primera regla, però sí que sol produir-se durant la pubertat i al cap de dos anys aproximadament del desenvolupament mamari.

La primera menstruació sol ser de color marró o fosc i és habitual que la segona i tercera menstruació triguin molt temps a venir, fins que, passats dos o tres anys, es quedi regulada per complet.

És usual que l’arribada de la menarquia generi molts dubtes, inquietud i temor. Per a això, cal actuar sempre amb naturalitat i el que és molt important, explicar a la nena què és i en què consisteix amb antelació, perquè un cop arribi el dia, l’aculli amb total naturalitat i seguretat.

No hi ha una data concreta per a parlar-ne, però a partir dels 9 anys ja és un bon moment si tenim en compte, que pot venir a edats primerenques.

Alguns dels consells que hem de donar-les són: