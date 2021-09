La Massana tanca el primer semestre amb un superàvit d’1,2 milions

El conseller de Finances del comú de la Massana, Jordi Areny, ha presentat la memòria explicativa de la liquidació provisional de comptes a data 30 de juny del 2021, que són una radiografia de l’estat de les finances en un moment puntual tot i que ja són indicatius de com estan evolucionant. Aquest primer semestre es tanca amb un superàvit d’1,2 milions d’euros.

Pel que fa a les despeses, s’ha liquidat un 42,7% del previst, que correspon a 8 milions d’euros. Areny ha remarcat que es continuarà amb la política d’ajustar al màxim la despesa. El conseller també ha exposat que els comptes reflecteixen l’aportació extraordinària que es va fer a EMAP per un import de 3,5 milions d’euros i altres crèdits extraordinaris per diferents obres de millora a la via pública i infraestructures comunals.

El superàvit ve donat per l’augment del pressupost d’ingressos, que se situa en els 9,5 milions d’euros, amb una execució del 49%. Un dels capítols que cal remarcar és el dels ingressos en concepte de l’ITP, que se situen en 1,5 milions d’euros.

El deute total consolidat ascendeix a data 30 de juny a 17 milions d’euros.

En la sessió del Consell de Comú d’aquest dimecres també s’han aprovat els preus públics del nou aparcament del Mas de Ribafeta, una zona que s’ha habilitat amb barreres per fomentar la rotació de vehicles a la zona.

L’últim punt ha estat l’acord del ple per poder emprendre accions judicials per reclamar l’abonament corresponent a les transferències del 2017, en cas que la resposta del Govern sigui negativa o es produeix silenci administratiu.