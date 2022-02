La Massana presenta el nou logotip del Comapedrosa

El Parc Natural del Comapedrosa es va registrar a la Llista de Zones Humides d’Importància internacional el 2014, entrant a formar part Conveni Ramsar. Per commemorar el Dia Mundial de les Zones Humides, que se celebra aquest dimecres, el Comú de la Massana ha presentat el nou logotip del Parc, que manté els dos elements del logo anterior -la muntanya i el trencalòs-, i introdueix un nou element: l’aigua, donada la seva rellevància dins l’ecosistema de la zona protegida.

Les Nacions Unides va decidir instaurar fa poc el Dia Mundial de les Zones Humides per tal d’augmentar la consciència col·lectiva sobre la necessitat d’intensificar les mesures i invertir en la conservació, gestió i restauració de les zones humides com a solució eficaç per aconseguir detenir les crisis de pèrdua de la biodiversitat i canvi climàtic.

El Comú de la Massana vol emfatitzar el protagonisme de l’aigua dins el Parc Natural a través del nova imatge.”Hem decidit canviar el logotip aprofitant que pròximament s’ha de renovar la senyalització del Parc Natural i reconvertir-lo perquè sigui més actual i dinàmic. El resultat és un logotip més fresc, que simbolitza l’alta muntanya i remarca el fet de tenir el cim més alt d’Andorra“, explica el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde.

La base del logotip és una lletra C, que representa la inicial del nom del Parc, a més de simbolitzar el sol i un espai obert. Es manté el trencalòs, molt representatiu de la fauna de la zona, i la muntanya, amb el pic del Comapedrosa, el més alt del país, com a protagonista. Per això també s’ha introduït dins l’eslògan el baseline “Cim dels Cims”.

L’element nou és l’aigua, per remarcar la importància d’aquest element, ja que el Comapedrosa compta amb setanta-quatre molleres i patamolls, a més de sis nuclis d’estanys. També cal destacar l’existència de dues captacions, al Pla de l’Estany i les Fonts, que són una part cabdal de la xarxa de subministrament d’aigua potable i, per tant, tenen un alt interès públic.

Pel que fa als colors s’ha optat per combinar un color fred (el blau) i un color càlid (el vermell) per representar les dues temporades d’hivern-estiu.

El nou logotip ja es pot veure la pàgina web www.comapedrosa.ad i s’anirà introduint progressivament en els altres suports.