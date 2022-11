La Massana: llum verda a una nova adquisició de participacions preferents emeses per la societat EMAP SAU

El Comú de la Massana ha donat llum verda a una nova adquisició de participacions preferents emeses per la societat EMAP SAU i subscrites per les entitats bancàries del país per valor d’1,4 milions d’euros. En la sessió d’avui dijous s’ha aprovat l’autorització de la despesa i la compra es realitzarà a principis d’any. Així doncs, dels 19 milions inicials, en el moment en que es va fer l’emissió de preferents, al 2013, quedarà un saldo pendent de 5.864.500 euros. Això representa que ja s’haurà recomprat al voltant d’un 70% de les participacions emeses.

El conseller de Finances, Jordi Areny, ha afirmat que el procés de recompra finalitzarà al 2026, un any abans del previst. “Això farà que a partir del 2027 el Comú de la Massana disposarà d’1,4 milions més per a finançar inversions per a la parròquia però també significa que serà propietari de gairebé un 6% més de participacions de la societat SETAP”. Recordem que en aquests moments el Comú de la Massana compta amb el 19,9 de les accions de SETAP 365 però que a l’acord es preveia l’augment progressiu d’aquest percentatge per a arribar a la paritat entre els tres socis.

Adaptació de la normativa urbanística

El ple del Consell també ha donat llum verda a diverses modificacions de la normativa comunal, que ja es va aprovar provisionalment a l’octubre, per a adaptar el POUP a la normativa general, com permetre construir trasters en el subsol, cosa que ja permet la normativa general. També permet computar l’edificabilitat una sola vegada en el cas de doble espai sense forjat i ara el Comú ha adaptat la seva normativa per a seguir els mateixos criteris.

També s’han introduït canvis per a millorar l’aspecte de la parròquia, com la disminució de les modificacions de terreny, perquè siguin més harmòniques amb l’entorn. D’altra banda, a partir d’ara es permetran les reculades a zona urbana, de manera que no hi hagi l’obligació d’alinear tots els edificis, cosa que provoca una sensació de túnel al llarg de la carretera. Per tant, “es podran retranquejar i construir els edificis més enrere per a tenir al davant una terrassa o zona enjardinada”, ha explicat la cònsol major, Olga Molné.