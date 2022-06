La Massana liquida el primer trimestre amb un superàvit d’1,5 milions d’euros

Segons la cònsol major de la parròquia de la Massana, Olga Molné, la memòria de la liquidació del primer trimestre de l’any és una radiografia molt puntual, tot i que permet veure l’evolució del pressupost inicial, fixat en 15,7 milions d’euros. En aquests moments, el resultat pressupostari és positiu, amb superàvit d’1,5 milions d’euros, una xifra que es preveu que augmenti fins els 1,8 milions a tancament de l’exercici.

Les despeses s’han liquidat en un 16%, una xifra per sota de l’any 2021, degut a l’aportació extraordinària de 3 milions que es va fer a EMAP a causa de la conjuntura econòmica generada per la pandèmia.

Un punt destacat és l’endeutament, que en base a la nova llei de Finances Comunals, se situa en els 8,2 milions d’euros. S’espera tancar l’exercici amb un deute de 7,2 milions, cosa que representa un 41,19% de la mitjana dels ingressos dels darrers tres anys, i per tant molt lluny del 200% permès per la llei. Molné s’ha mostrat satisfeta amb l’evolució del deute i, en general, la situació de les finances comunals, que “mostren que estem treballant amb un control rigorós de la despesa”.

D’altra banda, la cònsol menor, Eva Sansa, ha exposat diverses mesures per reordenar i afavorir les zones d’aparcament als diversos pobles. Una de les accions ha estat llogar un terreny als Brecals de Sispony per a construir un aparcament de divuit places.

L’obra encara no està realitzada, però, ja se n’ha informat als veïns que han rebut tan bé la proposta que ja s’han realitzat catorze demandes d’abonament mensual. Justament, aquest dijous, s’han aprovat les tarifes, tant d’aquest aparcament com dels del Mas de Ribafeta i de Prats Sobirans.

Pel que fa al Mas de Ribafeta, a Arinsal, Sansa ha explicat que el volum de demandes és molt superior a les places disponibles i, per això, el Comú ha decidit adquirir un nou terreny just al costat de l’actual. En breu començaran les obres per habilitar-lo el més aviat possible.

Finament, l’aparcament de Prats Sobirans, que dona servei sobretot als visitants del Parc Natural del Comapedrosa, s’ha enquitranat per a reordenar l’espai i augmentar el nombre de places fins a la cinquantena.

També s’han aprovat altres accions per a evitar la permanència de vehicles que impedeixen la rotació, com l’establiment de zones verdes. A més, s’ha donat llum verda a la modificació de l’Ordinació de Circulació, per a destinar espais d’estacionament als restauradors que ofereixen servei a domicili de 20 a 24 h, per tal que els puguin utilitzar pels seus vehicles de repartiment.