La mascareta desapareix també als espais interiors

L’ús de la mascareta deixa de ser obligatori també als espais interiors. Així ho ha acordat el Govern en la reunió del Consell de Minsitres celebrada aquest dilluns al matí i n’ha informat la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, en roda de premsa, afirmant que “els indicadors epidemiològics i sanitaris segueixen mostrant una millora en l’evolució de la pandèmia que ens permet flexibilitzar les mesures existents”.

Així, a partir d’aquest dimarts, només es necessitarà la mascareta a l’Hospital, centres sanitaris i sociosanitaris i cases pairals on caldrà seguir utilitzant proteccions FFP2. En altres espais, es continua recomanant el seu ús per a les persones vulnerables, als no immunitzats, als que viuen o visiten persones vulnerables, als que tinguin símptomes respiratoris i als que estan en vigilància passiva, a més de per a aquelles persones que no han estat immunitzades.

El Decret aprovat en la sessió d’aquest dilluns també deroga les mesures específiques que s’aplicaven als establiments d’oci nocturn –que ja no hauran de demanar test negatiu per accedir-hi–, a les activitats esportives o culturals, als establiments de restauració i a les llars d’infants, centres educatius i activitats extraescolars –on desapareix la limitació vinculada a les unitats de convivència–.

Simplificació del protocol per als contactes de positiu

La secretària d’Estat de Salut també ha informat que des d’aquesta setmana se simplifica el protocol que cal aplicar a les persones que són contacte d’un positiu en coronavirus SARS-CoV-2.

D’aquesta manera, si el contacte té símptomes caldrà que s’aïlli i es faci un test d’antígens a l’stoplab o en un establiment autoritzat. Si el resultat és negatiu, caldrà fer també una TMA i si també és negatiu, fer una vigilància passiva de 7 dies. Si no hi ha símptomes, cal esperar 48 hores per fer-se un test d’antígens i, en cas de ser negatiu, fer també una vigilància passiva. D’aquesta manera s’elimina la diferenciació entre les persones immunitzades -sigui per haver rebut les corresponents dosis de vacuna o per haver superat la malaltia-.

En cas que hi hagi un resultat positiu –per test d’antígens o TMA– l’aïllament serà de 7 dies seguit de 3 dies de vigilància passiva.