La Marxa 3 Nacions by BWT reunirà, dissabte, més de 2.000 ciclistes

Ciclistes abans de la sortida d’una Marxa 3 Nacions by BWT. Foto: Organització

La Marxa 3 Nacions by BWT celebrarà aquest dissabte la seva 45a edició, consolidant-se com un dels esdeveniments més esperats al calendari cicloturista. Amb més de 2.000 ciclistes inscrits, la prova de 140 km i 2.400m de desnivell segueix gaudint d’una salut envejable, sent el repte esportiu de la temporada per a molts ciclistes i una cita ineludible per a altres.

A les 7:30 hores del dissabte, 7 de juny, es donarà el tret de sortida des del Poliesportiu de Puigcerdà, amb direcció a Andorra, recorrent els Pirineus i arribant fins a França a Puymorens i La Tour de Carol i tornada de nou a Puigcerdà. Aquest any se seguirà vetllant per la seguretat de tots els participants i, novament per tercer any consecutiu, s’il·luminaran els 3 túnels per on passa la marxa: túnel de Lles, túnel de Sant Martí dels Castells i túnel de Torres d’Alàs donant així un plus de seguretat als participants amb energia 100% renovable i prioritzant la seguretat dels participants mentre es minimitza l’impacte ambiental.





Cares conegudes en aquesta 45a edició

A més de José Antonio Hermida, que és la cara visible de la Marxa, també l’acompanyaran exciclistes reconeguts com Joaquim (Purito) Rodríguez, Oliver Avilés, i altres esportistes i exesportistes que practiquen el ciclisme com Carlos Checa, Ares Masip, Jorge Echevarría i Eder Sarabia, que ha celebrat aquest cap de setmana passat l’ascens de l’Elx C.F a Primera Divisió per a la temporada que ve.

Des de l’organització, com no podia ser d’una altra manera, es fa especial èmfasi a respectar la natura i la carretera, fomentant que tots els participants conservin els seus embolcalls. La Marxa 3 Nacions by BWT continua destacant-se no només pel seu exigent recorregut, sinó també pel compromís amb el medi ambient i la comunitat ciclista.





Per a conèixer el llistat dels participants: https://3nacions.com/es/recorrido/#participantes.

Tota la informació es pot trobar a la web oficial: https://3nacions.com.