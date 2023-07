La Marratxa, Bastoners Lauredians i Lildami, aquest dilluns

Bastoners Lauredians damunt l’escenari en un concert jove de festa major (Esbart Laurèdia)

L’Esbart Laurèdia continua celebrant la festa major de Sant Julià de Lòria i, a la vegada, el seu 60è aniversari. Com cada dilluns de festa major actuaran totes les seccions de l’entitat: iniciació, infantils1, infantils 2, juvenils, cos de dansa, bastoners i la participació especial dels Marratxins. L’actuació finalitzarà amb el tradicional Ball de la Marratxa, que s’ha convertit en una expressió viva i pròpia, festiva i identitària dels lauredians. L’hora d’inici serà a les 18 hores, d’aquest dilluns, 31 de juliol, a la plaça Major.

Encara dilluns, però a la plaça de la Germandat, a les 22:30 hores, els Bastoners Lauredians, com ja és tradició, pujaran a l’escenari per a actuar en el concert jove de festa major. Una tradició que va iniciar-se el 2016 i que, enguany, tindrà com a cantant convidat, Lildami. La peça escollida per a la performance conjunta serà “Supermercat”.