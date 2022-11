La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet divulga la campanya ‘Si recicles, guanyes’

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet endega una nova acció divulgativa per a impulsar la campanya ‘Si recicles guanyes. Per una taxa justa’. L’ens ha instal·lat aquest dissabte un estand informatiu, a la plaça de les Monges de la Seu d’Urgell, per a explicar a la població el funcionament del nou sistema de “contenidors intel·ligents” mitjançant una aplicació de mòbil.

El punt d’informació estarà en funcionament fins diumenge vinent, 27 de novembre, i l’horari és de les 10 del matí a les 7 del vespre. També s’ha habilitat una oficina mòbil, a l’entrada de la Sala la Cuina, en què es resolen dubtes sobre el funcionament de l’aplicació i es tramiten noves altes d’usuaris. Per tal de mostrar-ne el funcionament a nivell pràctic, també s’ha posat a la plaça un conjunt de contenidors, amb cadascun dels tipus existents actualment, com ara envasos, paper, vidre, orgànic i resta.

Prèviament, s’ha enviat una carta a les llars dels municipis de la Mancomunitat en què es recorda el funcionament del sistema i el fet que els veïns que facin ús de l’aplicació i reciclin més correctament, o generin menys residus, poden estalviar-se fins a 60 euros l’any en el rebut de les escombraries. Això és possible mitjançant un nou càlcul del rebut que paral·lelament, també busca penalitzar els qui reciclin menys i pitjor.

Objectiu, 65% de reciclatge

Actualment a l’Alt Urgell ja es recicla el 56% dels residus. Tot i això, la Mancomunitat d’Escombraries té l’objectiu d’arribar al 65%, per a complir amb els paràmetres actuals que ha establert la Unió Europea. El president de la MEU i alcalde de les Valls de Valira, Ricard Mateu, recorda en la carta que “les llars que reciclen suposen un estalvi per a tothom” i, per això, des d’ara volen “que aquest estalvi arribi a les famílies que reciclen”. La campanya s’ha inclòs a la Setmana Europea de Prevenció de Residus i té el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.