La manca d’un terreny de joc fa suspendre l’Andorra – Finlàndia de rugbi

Partit de rugbi entre Andorra i Bulgària (arxiu / ATV)

La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) informa a tots els aficionats i seguidors que el partit entre els combinats nacionals d’Andorra i de Finlàndia per a la competició de Rugby Europa Conference programat per al proper 13 d’abril 2024 ha estat cancel·lat.

Segons assenyalen des de la FAR, “el nostre Estadi Nacional no està disponible en aquestes dates, per tant la nostra junta ha estat treballant des de fa mesos per a reprogramar el partit i vam descartar la possibilitat d’anar a jugar fora del país”. Fonts de la federació indiquen que “el nostre club VPC, que juga a Prada de Moles, s’enfrontarà a quarts de final de la seva lliga DHC, la qual cosa fa impossible la celebració del partit internacional dins del país”.

Des de la FAR lamenten profundament aquesta situació i “demanem disculpes a tots els aficionats, jugadors i als equips involucrats. Agraïm la comprensió i el suport continuat de la comunitat rugbística d’Andorra i el del Ministeri i Secretaria d’Esports pel seu suport i ajuda per a trobar alternatives.