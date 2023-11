La mala olor de les mascotes

Els animals desprenen olors (iStock)

Qualsevol persona que tingui una mascota, sap que les olors de l’animal poden ser un gran problema. La neteja a fons, tant de la casa com de l’animal i els seus habitacles, és fonamental, però no aconsegueix els objectius al 100%. No obstant això, existeixen secrets i productes que poden ajudar-te.

Una manera natural i econòmica de controlar les olors d’orina, a casa, és utilitzant vinagre blanc. S’ha de posar a l’hora de netejar les superfícies de descans i deposició amb una esponja humida.

Algunes olors són més difícils de treure. Opta pels productes que hi ha a les clíniques veterinàries per a eliminar les olors, tant de les catifes com dels mobles, ja que contenen enzims que neutralitzen l’olor.

Una altra solució més econòmica és fregar les catifes o els mobles amb un detergent líquid diluït en aigua o amb productes de neteja d’ús múltiple.

Els propietaris de gats han de ser especialment acurats respecte a treure els rastres de l’olor, perquè si aquest roman, el gat tornarà a fer les seves necessitats en aquest mateix punt.

En alguns casos, pot ser necessari treure alguna catifa. Per a prevenir això, cal eliminar el problema des del principi, és a dir, prohibint-li al teu gat fer allí les seves necessitats des del primer moment en què les faci.

També va molt bé esterilitzar al gat, ja que així no solen fer les seves necessitats fora de la caixa per a marcar el seu territori.





Per wikifaunia.com