La majoria presenta la Llei d’actius digitals, que “situarà el país com a capdavanter del sector”

El sector dels actius digitals és ja una realitat amb un alt potencial de creixement i Andorra “no pot perdre aquest tren”, ha defensat aquest dilluns en roda de premsa el president del Grup Parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi d’Areny Plandolit. En aquesta direcció, els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos), han entrat a tràmit la proposició de Llei d’actius digitals, “que donarà seguretat jurídica als actors participants i situarà el país com a capdavanter del sector”, asseguren en un comunicat de premsa.

Regular aquest sector possibilitarà la implantació de noves empreses foranes d’alt valor afegit, la generació de nous llocs de treball i la captació de talent, ha remarcat Naudi. Tot posicionant Andorra com una jurisdicció “àgil, segura i transparent”.

El conseller general Demòcrata David Montané ha detallat que l’organisme supervisor del mercat serà l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). “Perquè té les facultats de supervisar totes les entitats, emissions i els participants d’aquest ecosistema”, ha informat. La llei també habilita la creació de l’Andorra Digital Exchange (l’AndorraDex), la plataforma de negociació d’actius digitals basats en la tecnologia ‘blockchain’ i LRD (Tecnologia de Llibre Registre Distribuït).

La creació d’un mercat digital regulat i la participació d’un organisme supervisor, ha exposat Montané, dona garanties de protecció a l’inversor i assegura el compliment de les normatives de prevenció i de lluita contra el blanqueig.

Per la seva part el president suplent de Liberals, Marc Magallón, ha volgut destacar els beneficis que suposa la regulació d’aquest mercat per al teixit empresarial del país: serà un “accelerador de negocis” i “democratitzarà les formes de finançament” que aquests vulguin fer. També ha parlat dels beneficis per a les administracions públiques, per exemple amb la possibilitat d’emetre deute públic digital, o poder crear una moneda pròpia nacional (criptomoneda).

En d’altres paraules, tal com ha volgut deixar clar Magallón, és una llei que aporta beneficis tant a un petit empresari, per exemple del món de la restauració que necessita liquiditat per millorar el seu negoci, com també per al sector públic, ja que facilita la gestió de la informació vers la ciutadania.

La proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i ‘blockchain’ s’ha entrat a tràmit a finals d’aquest gener, un cop rebudes les aportacions de tots els implicats i participants del sector. Se’ls ha tingut en compte i el document final ha “quedat millorat”, han celebrat els tres consellers, segons destaca la nota de premsa emesa de manera conjunta pels tres grups parlamentaris.