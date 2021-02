La majoria de monitors d’esquí estan sense feina i reivindiquen que falten ajuts específics al sector

L’Associació andorrana de monitors d’esquí s’ha reunit en la primera assemblea de la temporada, una trobada que se sol fer dues vegades però arran de la situació inèdita d’enguany, els socis decidiran si només se’n fa aquesta. Hi han participat una dotzena de persones, tenint en compte alguns vots delegats més.

Segons el president, Carles Iriarte, de tots els punts de l’ordre del dia el principal és el debat al voltant de com està la situació dels membres. Iriarte ressalta que la majoria de monitors estan sense feina, les ajudes arriben tard i, de retruc, molts no compten amb cobertura sanitària.

En general es considera que ha faltat i falta un suport específic cap al col·lectiu, tant per les empreses com per l’administració. El sentiment generalitzat és d’abandonament.

En la trobada també s’ha previst exposar com han anat les reunions amb els Ministeris d’Interior i d’Educació. Pel que fa a Educació, des de l’entitat s’ha recalcat la necessitat de prioritzar professionals del país per a l’esquí escolar. També es vol potenciar la formació i que la titulació andorrana tingui reconeixement internacional.

Un altre punt ha estat sobre els equips de protecció individual, que des de fa anys es considera que són incomplets per poder treballar amb seguretat.

Pel que fa a una possible concentració de monitors, Iriarte ha destacat que des de l’entitat no tenen intenció de fer-ne cap perquè consideren que no és efectiu, però sí que animen a tots els professionals a unir-se i fer més pinya.