La màgia dels esqueixos: Com fer esqueixos amb èxit?

Una dona plantant esqueixos (AMIC)

Un esqueix és una part viva d’una planta (com una tija, fulla o arrel) que es talla per a fer-la créixer com una nova planta genèticament idèntica a la planta mare. L’ús d’esqueixos és una de les tècniques més senzilles per a fer créixer noves plantes.

1.- Selecciona la planta adequada: Assegura’t que la planta mare estigui sana i lliure de plagues. Tria un esqueix d’una planta madura per a obtenir els millors resultats. Per exemple, pots agafar el gerani o el ficus, que es poden propagar fàcilment per esqueixos de tiges, o el crisantem, que es pot propagar per esqueixos de fulles.

2.- Talla l’esqueix: Utilitza tisores de podar netes i esmolades, talla un tros de tija d’uns 10-15 cm. Si és un esqueix de fulla, talla la fulla amb un tros de tija, si és necessari.

3.- Prepara l’esqueix: Retira les fulles més pròximes a la base de l’esqueix per a evitar que es podreixin. Si ho desitges, pots aplicar hormona d’arrelament en la base per a fomentar un creixement més ràpid de les arrels.

4.- Arrelar: Col·loca l’esqueix en aigua o en terra. Si tries aigua, assegura’t que estigui submergit, canviant l’aigua cada pocs dies. Si prefereixes terra, planta’l en un substrat lleuger i humit. Cobreix el test amb una bossa de plàstic transparent per a crear un microclima càlid i humit.

5.- Paciència: Els esqueixos acostumen a trigar entre dues i sis setmanes a arrelar. Durant aquest temps, assegura’t de mantenir la temperatura càlida i la humitat adequada.





