Coberta del llibre infantil “La locomotora i jo”

Títol: La Locomotora i jo

Escriptor: Pep Molist

Il·lustrador: Dani Torrent

Editorial: Animallibres

Pàgines: 104

Edat: A partir d’11 anys

Pep Molist és bibliotecari i autor d’una extensa obra en el camp de la literatura infantil i juvenil. Al seu bloc explica que va començar a escriure aquest llibre fa uns anys a partir dels records de l’època en què es dedicava a l’atletisme. La protagonista de la novel·la, la Míla, és una violinista amb molt talent que rememora un moment de la seva vida, quan tenia dotze anys, en què va descobrir que l’apassionava córrer. Quan comença a anar a curses no se’n surt bé, però no es desanima i decideix millorar entrenant-se molt. Un dia coneix un escombriaire curiós que resulta ser Emil Zátopek, el llegendari corredor txec de mitjana i llarga distància. Els consells de Zátopek i l’anàlisi dels seus punts forts com a corredora fan que la Míla millori ràpidament els resultats.

La Locomotora i jo pren com a referència el sobrenom amb què era conegut Zátopek, la Locomotora Humana. En un món en què la vàlua dels esportistes més famosos es mesura per factors mercantils i d’èxit ràpid, aquesta obra reivindica la vida d’un corredor humil que va arribar al cim de la fama en la seva època, conquerint rècords i medalles d’or en campionats del món i en Jocs Olímpics gràcies a una constància i dedicació extraordinàries. La referència als fets històrics que van portar Zátopek de ser un heroi nacional a ser denigrat, tot i estar ben documentada, pot resultar complexa per als joves d’ara. Amb tot, la seva història està ben travada amb la de la Míla i destaca la dimensió humana dels dos personatges, fent incidència no en l’èxit, que és passatger, sinó en la força interior que porta els personatges a córrer.

Destaquem també les il·lustracions de Dani Torrent, autor reconegut amb força premis, que aconsegueixen copsar el caràcter dels protagonistes amb una expressió facial en què destaca el vitalisme i la força de voluntat.





Enric Codina / Clijcat / Faristol