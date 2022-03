La llum pujarà entre un 15 i 20% pels particulars i un 25% als grans consumidors

El Govern ha aprovat la modificació del Decret de tarifes elèctriques vigents, que ha de garantir la sostenibilitat del sistema energètic del país. Les tarifes tindran un increment d’entre un 15 i un 20% pel consum domèstic i familiar i fins a un 25% als consums més elevats. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha afirmat que l’augment és el mínim possible per a les tarifes que tenen la majoria de les famílies. Així i tot, les tarifes elèctriques a Andorra, un cop aplicat aquest increment són més competitives respecte als països veïns del que ho eren fa un any.

La titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i el director general de FEDA, Albert Moles, han comparegut en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i han explicat com l’increment de preus i de volatilitat en els mercats energètics europeus actuals, fruit del context geopolític, fan inevitable un increment de les tarifes. L’impacte d’aquests increments de preus als mercats veïns ha estat assumit completament per FEDA, que ha fet un esforç financer per no repercutir en els clients l’increment de despeses generat per la compra de l’electricitat fins a la data.

Així, a partir de l’1 d’abril s’aplicaran les noves tarifes, amb increments sobre les tarifes domèstiques que s’han estructurat de manera que afectin menys a les famílies del país amb consums moderats i que s’incrementin més els consums elevats, per tal d’afavorir l’estalvi energètic, indispensable amb la conjuntura actual. D’aquesta manera, conceptes com els mínims i la potència també es veuran més afectats, ja que són conceptes que tenen més pes per a les segones residències o habitatges desocupats. Tal com ja va anunciar la ministra anteriorment, les tarifes bonificades estan exemptes de qualsevol increment.

La ministra ha exemplificat explicant que, tenint en compte aquests increments, es calcula que l’afectació que tindran les noves tarifes per als clients tipus serà de 5 euros per a una família amb el consum mitjà i de 13 euros per a les famílies que tinguin calefacció elèctrica. Així doncs, malgrat l’increment, el preu de l’electricitat a Andorra respecte als països veïns continuarà sent molt inferior al dels països veïns.

Pel que fa als clients professionals, els increments varien del 20 al 25%, amb més afectació per als consums més elevats.

D’altra banda, s’aplica una modificació transitòria perquè l’enllumenat públic, que habitualment gaudeix de gratuïtat fins al 2% del consum de la parròquia, passi a pagar el total del consum però amb un descompte del 50% sobre la tarifa corresponent. Així, i d’acord amb els comuns, FEDA passarà a fer-se càrrec de la meitat de la tarifa de l’enllumenat públic.

Els increments de les tarifes elèctriques són necessaris tenint en compte que Andorra importa el 80% de l’energia que es consumeix i els preus de compra de l’electricitat als països veïns s’han multiplicat exponencialment. FEDA té contractes a llarg termini amb preus de compra tancats per a una part de l’energia que compra, així i tot, l’electricitat exposada a preus de mercat representa un 37% del total, i a causa dels preus tan cars, l’impacte ha estat d’un sobrecost de 15 milions d’euros en la compra d’electricitat de 15 milions d’euros per a FEDA el 2021.

A més, els preus durant els primers mesos de l’any 2022 encara han estat molt superiors, i des de l’inici de la guerra s’han tornat a multiplicar.

Silvia Calvó ha afirmat que per poder afrontar els reptes de futur i continuar invertint en la millora del sistema elèctric del país i en noves fonts de producció renovable, cal garantir la capacitat d’inversió de FEDA.

Calvó i Moles han puntualitzat que l’increment de les tarifes es començarà a aplicar en un moment on hi ha més hores de llum i les calefaccions elèctriques tenen menys consum en previsió que les famílies puguin preveure les mesures d’estalvi energètic necessàries de cara a la pròxima tardor i hivern. En aquest sentit, han afegit que l’estalvi energètic és imprescindible per esmorteir l’impacte dels preus de l’energia i esdevé un element clau per a la transició energètica, ja que l’increment de la demanda elèctrica afecta el sistema i repercuteix també en l’increment de preus de compra.