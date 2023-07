La lloable tasca de formar els infants en primers auxilis

Alumnes de l’Escola Andorrana d’Escaldes formant-se en primers auxilis (Creu Roja Andorrana)

El programa formatiu de Primers Auxilis Per a Infants, PAPI, que compta per segon any consecutiu amb el suport econòmic de Grup Heracles, ha permès formar a les tècniques bàsiques en primers auxilis a 871 nens i nenes del Principat. Es realitza cada any, des del 2009, a tots els centres educatius del país i és destinat als infants de 10 i 11 anys. Un programa pioner que va ser instaurat amb l’objectiu d’aconseguir una població totalment formada en primers auxilis a 20 anys vista.

Creu Roja Andorrana, més contretament el Centre Nacional de Formació, es marca l’objectiu d’assolir que la població estigui més segura, conscienciada i formada possible. El programa té també la vocació de donar a les poblacions més joves, els coneixements per a salvar vides i saber reaccionar davant una emergència que sovint arriba en el quotidià.

Amb aquesta formació els alumnes de l’últim cicle de primària, aprenen com reaccionar davant una situació d’emergència. Se’ls hi ensenya com aplicar el procediment anomenat, PEAS, Protegir, Examinar, Alertar i Socórrer, i més enllà dels gestos en si, els permet adquirir confiança i prendre consciència de la importància que tenen en la cadena de socors.

Els infants estan sovint, al principi d’aquesta -la gran majoria dels accidents sorgeixen en l’àmbit domiciliari- i el temps que es guanya amb una actuació correcta en casos d’emergència és clau a l’hora de salvar vides. Formar la població més jove permet, amb el pas dels anys, assolir l’objectiu marcat de tenir el 100% dels ciutadans capaços de prestar auxilis. A partir de 10 anys es considera que qualsevol persona amb ganes d’aprendre, és apte i té les habilitats necessàries per a intervenir.

El bloc formatiu desenvolupat conjuntament amb Protecció Civil d’Andorra es completa amb un reciclatge que es fa a secundària, entre els 14 i els 16 anys, de nou a tots els centres educatius. Els reciclatges són essencials, ja que cada any hi ha evolucions en les tècniques i és important estar al dia i sobretot practicar. Els cursos de primers auxilis caduquen de mitja al cap de 5 anys i la formació es basa sobretot en la pràctica.

Des de Creu Roja, els formadors destaquen que amb el pas dels anys, els alumnes estan cada vegada més a l’expectativa de fer el PAPI. Hi ha una mena de transmissió entre els ells que fa que cada curs escolar, la vinguda dels formadors a les aules és un moment molt esperat, així com els docents que any rere any se sumen a formar-se ells també.

Aquest programa continua sent una realitat gràcies a la col·laboració dels diferents centres educatius i del patrocinador Grup Heracles que des del 2021 permet oferir aquesta formació a tots els infants del país.