La lliure circulació de persones i les telecomunicacions, a la propera ronda de negociació amb la UE

Nova reunió del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació (SFGA)

La reunió del Pacte d’Estat per a l’Acord d’associació amb la Unió Europea ha permès treballar en la posició final d’Andorra en relació a la lliure circulació de persones, que recull els darrers intercanvis amb la Comissió Europea. Així ho ha explicat, després de la trobada celebrada aquesta tarda de dimarts, el cap de Govern, Xavier Espot, que ha afegit que això ha de permetre tancar l’acord final en aquesta matèria amb la Unió Europea a la propera ronda de negociació que se celebrarà el proper dijous, dia 9 de novembre.

La posició final d’Andorra sobre la lliure circulació de persones, que s’ha d’acabar de negociar davant de la UE, mantindrà un sistema de quotes d’immigració i de control dels antecedents penals. Això ha estat molt ben valorat pel Govern que considera, tal com ha destacat Xavier Espot, que s’ha assolit l’objectiu inicial d’arribar a compromisos beneficiosos per a les dues parts i que respecten les particularitats específiques d’Andorra.

Espot ha volgut deixar clar que els canvis que proposa la UE no posen en risc, en cap cas, l’estabilitat ni la prosperitat econòmica i social del país, sinó que són necessaris perquè Andorra es doti d’un instrument que permetrà diversificar l’economia, i crear nous sistemes d’activitat més sostenibles.

La posició que ha validat el Pacte d’Estat estableix un període transitori de dos anys abans no entri en vigor la nova normativa i, així, Andorra tingui temps per a adaptar-se al nou funcionament. Un cop transcorregut aquest temps s’aplicarà una adaptació sectorial que preveu 3 tipus de quotes, simplificant el sistema actual, però mantenint el control de la política migratòria. Un tipus de quota per a persones que vulguin desplaçar-se a Andorra per a treballar, una altra per aquelles persones que no tinguin associada una activitat econòmica i una quota de temporada (menor de 12 mesos).

Així mateix, la proposta d’Andorra també permetria mantenir un sistema de verificació dels antecedents penals per a tots els nous residents. També es preveu que la totalitat de l’adaptació es reexamini de mutu acord cada 10 anys, un període molt més elevat del que ara mateix gaudeix Liechtenstein amb 5 anys.

Tal com ha destacat el cap de Govern, la ronda de negociació del proper dia 9 de novembre permetrà acabar de decidir el nombre quantitatiu per a cadascun dels tres tipus de quotes, però ja ha avançat que es preveuen valors força similars als que s’ofereixen amb el sistema actual.

Finalment, a més d’aquest avenç significatiu en les negociacions, Espot també ha explicat davant del Pacte d’Estat els altres temes tractat durant la darrera reunió mantinguda amb el vicepresident Executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, el passat 25 d’octubre. En aquest punt, ha explicat que la negociació avança a bon ritme pel que fa a la matèria de telecomunicacions on les parts consideren que ben aviat també podran arribar a una solució final que permeti satisfer a totes les parts. El cap de Govern també ha constatat davant dels actors polítics que formen el pacte que se segueix negociant el protocol dels serveis financers amb la voluntat d’assolir un compromís polític en els pròxims mesos.