La llei que prohibeix els símbols religiosos ostentosos a l’Escola Andorrana entra en vigor

El BOPA ja publica la llei que prohibeix els símbols religiosos ostentosos a l’Escola Andorrana. El Consell General va aprovar el text fa dues setmanes, però mancava la sanció i promulgació dels coprínceps perquè pogués entrar en vigor.

D’aquesta manera, la nena implicada en l’afer del vel continuarà no podent anar a classe amb el hijab a partir de dilluns, quan es reprengui el curs després de les vacances.

El Tribunal Superior va confirmar dimecres la vulneració dels drets de la menor. L’alt tribunal va indicar que un reglament de règim intern no té la validesa legal per vetar l’accés a l’escola i per aquest motiu Educació va decidir redactar una modificació legislativa.