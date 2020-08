La Llei d’impuls de la transició energètica i canvi climàtic fomenta les construccions passives

El secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha visitat aquest divendres una casa passiva que s’està edificant a Engolasters d’acord amb la Llei d’impuls de la transició energètica i canvi climàtic (Litecc), que “afavoreix aquest tipus de construccions”. Precisament, tal com ha explicat Rossell, aquesta normativa “preveia que a partir de l’1 de gener del 2020 tota edificació havia de ser de consum d’energia gairebé nul”.

En aquest sentit, el secretari d’Estat ha apuntat que l’aportació d’energia “ha de ser mínima” i per aquest motiu les construccions s’han de “dissenyar de tal manera que siguin com una caixa tancada, que és aquest cas”. Així mateix, Rossell ha destacat que el model de construcció sostenible també té avantatges pel que fa als treballs d’obra, com per exemple que “el temps d’execució és molt curt” i que, en el cas de la casa que s’ha visitat avui, “les superfícies útils es mantenen”.

De fet, Marc Rossell ha recordat que el canvi en el mètode de construcció “es va treballar amb els diferents col·legis i sectors professionals”, elaborant també una guia d’aplicació de la normativa “que permet a tot el sector fer la transició cap a una edificació més sostenible”. “Els col·legis d’enginyers i d’arquitectes ho estan potencialment molt”, ha afegit.