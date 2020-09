La Llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge entrarà a tràmit parlamentari aquest setembre

La Taula Nacional de l’Habitatge ha mantingut aquest dijous una nova reunió, la primera després de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2. La Taula, que és el punt de trobada dels agents públics i privats implicats en qüestions d’habitatge, està presidida pel ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy. La reunió ha comptat amb la presència dels ministres de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; Finances, Eric Jover; Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó; i Ordenament Territorial, Jordi Torres.

Precisament, durant la trobada s’ha presentat el Projecte de llei de l’institut Nacional de l’Habitatge, que es vol entrar a tràmit parlamentari abans que acabi el mes de setembre. Un text, ha recordat Filloy, que “dotarà l’Estat d’un òrgan que donarà estabilitat a les polítiques d’habitatge, sempre fent costat a les persones”.

D’altra banda, durant la reunió el titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha presentat el recull de mesures treballades amb tots els actors econòmics i socials durant el passat mes d’agost. Aquestes mesures, seran objecte d’una proposta de Llei d’arrendament i de millora del poder adquisitiu i hauria d’entrar en vigor a principis del 2021.

En aquest sentit, el ministre ha indicat que la voluntat del Govern és “mantenir els criteris ja inclosos a la Llei de mesures urgents pel que fa al lloguer, com ara la renovació tàcita del contracte o la prohibició d’augmentar el preu per sobre de l’IPC” i com a novetat destacar que s’ha posat sobre la taula la possibilitat d’efectuar una rebaixa en el percentatge de cessió, limitada en el temps, per tal de promoure la construcció de nous habitatges en règim de lloguer.

A més, aquest projecte de Llei, juntament amb la de l’Institut de l’Habitatge es compartiran amb tots els Comuns a la reunió que tenen la setmana vinent per tal que puguin fer les seves aportacions.

També s’han presentat un seguit de mesures, la majoria a proposta dels assistents a la Taula, per tal d’establir petites accions que a mig termini ajudin a estabilitzar la qüestió de l’habitatge.