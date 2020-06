La llar d’infants municipal de la Seu Els Minairons ha reobert avui

La llar d’infants municipal de la Seu d’Urgell Els Minairons ha reobert aquest matí les seves portes tot seguint les indicacions de Salut Pública i del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, acollint als alumnes dels grups de P1 i P2, preferentment d’aquelles famílies que els seus pares, mares o tutors estan treballant presencialment o que es troben en una situació de vulnerabilitat social.

En aquest centre, seguint les indicacions del Departament d’Educació, els infants s’atenen amb una ràtio de 5 alumnes per aula i l’horari d’obertura és de 7,45 hores a 13,15 hores i no s’ofereix servei de menjador.

Les famílies dels infants que es reincorporen a la llar d’infants han de signar una declaració responsable de salut i justificar tenir el calendari de vacunes al dia.

Val a dir que la llar d’infants s’ha preparat adequadament per poder atendre als infants, s’han programat les tasques de desinfecció necessàries, s’han adaptat els protocols de funcionament a les mesures de prevenció i s’han condicionat els espais i joguines dels infants.

La programació educativa també s’ha adaptat a les necessitats actuals prioritzant les activitats a l’exterior.

L’Ajuntament preveu obrir també la llar d’infants durant els mesos d’estiu amb el Casalet de Vacances que s’iniciaran el 30 de juny.

Els centres educatius que es troben en territori de fase 2 de desescalada, seguint les indicacions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, reobren avui dilluns 1 de juny.

Recordem que en motiu de la crisi sanitària per la Covid-19 els centres educatius de Catalunya van tancar el divendres 13 de març com a mesura per evitar la propagació del coronavirus.