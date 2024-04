La Llar d’Infants Francesc Xavier de la Seu rep 5.000 euros per al suport a famílies vulnerables

Sessió informativa a la Llar d’Infants Francesc Xavier de la Seu (Foto: Llar Francesc Xavier)

La Llar d’Infants Francesc Xavier de la Seu d’Urgell ha rebut una subvenció de 5.000 euros de la Fundació Ordesa per a suport a famílies en risc social. Aquesta entitat d’àmbit estatal ha seleccionat aquest curs 2023-2024 un total de 26 propostes, d’entre els 75 centres d’atenció a la infància que hi aspiraven, una de les escollides ha estat la del centre urgellenc, que forma part de la Parròquia de Sant Ot i del Bisbat d’Urgell. Els ajuts, que es concedeixen des de fa més de vint anys, es destinen principalment a propostes d’adequació d’espais per a activitats formatives o lúdiques, compra de materials escolars o d’higiene i programes de beques menjador o de berenars escolars.

En el cas de la Llar Francesc Xavier, la proposta que havien presentat i que ha estat seleccionada contempla facilitar a la trentena d’infants que atén i a les seves famílies materials necessaris per al dia a dia i activitats per a la millora del benestar dels infants. Així, el gruix principal de la subvenció es vol destinar a l’adquisició i repartiment d’elements com bolquers, tovalloletes, bates escolars, pomades protectores, crema per a pells atòpiques, gel corporal i mocadors de paper. Una altra part important de l’import es destinarà a facilitar-los vuit sessions de piscina, incloent el transport en bus i els monitors. Finalment, també s’hi ha inclòs petits ajuts per a la compra de la mona de Pasqua o per a una joguina.

Un tercer pilar d’aquesta partida serà l’organització, per als infants atesos i les seves famílies, de tallers sobre cuina saludable, per a convidar al consum de fruita, verdura i aliments frescos i fomentar així el benestar dels alumnes. L’associació local de productors Menja’t l’Alt Urgell serà l’encarregada de fer les sessions. Mentrestant, l’equip de Pediatria del Pirineu hi oferirà conferències d’alimentació saludable a la primera infància i farà un seguiment de procés i repercussió en els infants mateixos. De la seva part, l’equip de la llar seguirà la resta d’activitats programades i farà un informe sobre la repercussió en les famílies ateses. Els tallers tractaran l’esmorzar saludable, el sopar compatible amb els àpats escolars i els sucs de fruita natural. S’adreça a un total de 55 nens i nenes d’entre 0 i 8 anys.

En una entrevista a RàdioSeu, la directora de la Llar Francesc Xavier, Diana Aguilar, ha valorat com a “molt important i motivador” el fet de rebre aquest ajut “perquè per a les famílies és molt important, ja que els treu un gruix de les despeses, i perquè va directe als infants. I més enllà d’aquestes necessitats quotidianes, Aguilar també ha destacat que per primer cop els usuaris podran fer sessions de piscina, un fet que els fa molta il·lusió. Amb aquest mateix objectiu, aquests darrers dies s’ha ajudat algunes famílies a adquirir la mona de Pasqua.

L’obtenció d’aquesta subvenció coincideix amb el fet que ben aviat el centre commemorarà el seu 60è aniversari, una fita per a la qual preparen un acte de retrobada amb persones que n’han format part. Aquests darrers anys, tal com explica Diana Aguilar, la nova direcció ha renovat el programa educatiu i els objectius del servei. Més enllà d’allò que marca el pla curricular de la Generalitat, la Llar Francesc Xavier també ha implantat el mètode educatiu alternatiu conegut com a sistema Glenn Doman, creat pel científic nord-americà del mateix nom per a afavorir l’estimulació d’infants que en la seva etapa primerenca tenen problemes cerebrals. Es vol potenciar així les capacitats neuronals i motrius dels nens i nenes, “perquè quan arribin a les escoles per a començar I3 ho facin tan preparats com la resta, cosa que ja s’està aconseguint”, detalla.