La llar d’infants Francesc Xavier de la Seu fa 60 anys

60è aniversari de la llar d’infants Francesc Xavier de la Seu d’Urgell

La Llar d’Infants Francesc Xavier de la Seu d’Urgell es prepara per celebrar l’any vinent el seu 60è aniversari. L’acte central de la commemoració tindrà lloc el mes de juliol de 2025 al passeig de Joan Brudieu, i servirà per a fer un reconeixement a la seva fundadora, Maria Maestre i Pal. Entre les activitats programades a la jornada principal hi ha la projecció d’un documental, la presentació d’un pastís gegant amb la col·laboració dels Diables de l’Alt Urgell, una cercavila amb la Colla de Geganters i Grallers de la Seu, focs d’artifici, una festa holi amb les famílies i un espectacle infantil. La trobada es complementarà amb activitats al Parc del Segre, i un treball d’aprenentatge sobre els Jocs Olímpics de 1992.

D’altra banda, l’equipament educatiu, que depèn de la Parròquia de Sant Ot, està duent a terme durant el curs escolar 2024-2025 una sèrie d’accions per a donar a conèixer als infants el patrimoni cultural, religiós i gastronòmic de la ciutat i comarca. Així, els nens i nenes van visitar el mes d’octubre el Parc de Bombers de la Seu i es van trobar amb l’alcalde urgellenc, Joan Barrera. El mes de novembre van aprendre coses sobre els Mossos d’Esquadra, les Sardanes i el Retaule de Sant Ermengol. Pel que fa a aquest mes de desembre, els temes d’interès són els minairons i les festes nadalenques.

El programa festiu continuarà amb la celebració de Sant Antoni Abat i Sant Sebastià, així com el Carnestoltes, a més de fer-se visites a la Policia Nacional i de rebre a la llar d’infants membres dels Diables de l’Alt Urgell, els Armats de la Seu i la Colla de Geganters. La planificació preveu tractar a l’abril la Setmana Santa, les Caramelles i Sant Jordi. Ja al maig serà el torn de parlar de diverses festivitats, com Sant Ot, Sant Cristòfol i Santa Maria, amb una visita a la Catedral de la Seu d’Urgell. Finalment, el mes de juny es tancarà el curs amb la festa de graduació, tot i que abans s’aprofundirà en alguns dels elements més característics de la Festa Major urgellenca.

Pel que fa a la gastronomia, els infants descobriran aquest mesos el formatge, el pa amb tomàquet amb ull blanc i negre, les postres de músic i dolços nadalencs, les sardines, la coca de pa, la crema catalana i la coca de Sant Joan, entre d’altres.