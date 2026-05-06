La línia Lleida-La Pobla de Segur registra un nou rècord de demanda i supera el mig milió de viatges el darrer any

La línia de tren Lleida-La Pobla de Segur ha batut un nou rècord de demanda i ha superat el mig milió de viatges en els últims dotze mesos, amb un total de 501.732. Així, els usuaris de la línia entre el maig del 2025 i l’abril del 2026 s’han incrementat en un 8,14% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta tendència a l’alça també es veu si es comparen les xifres dels primers quatre mesos de l’any. En concret, des de l’1 de gener al 30 d’abril d’aquest any s’han registrat 161.887 viatges respecte als 144.788 fets durant les mateixes dates de l’any passat, una xifra que suposa un increment de la demanda de l’11,81%. Des de 2016, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha invertit a la línia ferroviària més de 90 MEUR.
FGC ha compartit aquestes dades durant la Comissió de Seguiment de la línia Lleida-La Pobla de Segur, celebrada aquest dimarts a Balaguer. El grup està format pels ajuntaments, el Consell Comarcal i els agents econòmics i socials del territori.
El president d’FGC, Carles Ruiz, s’ha mostrat satisfet i ha destacat “la tendència imparable a l’alça, arran de la inversió i de les millores en el servei implementades any rere any”. En aquest sentit, ha ressaltat la incorporació de noves circulacions per a absorbir els usuaris al tram entre Lleida i Balaguer, i els ajustaments horaris que han permès millorar les connexions dels trens d’FGC amb l’alta velocitat que connecta Lleida amb Barcelona.
Ruiz ha remarcat que “la confiança que ens mostren els ciutadans és una mostra que estem fent les coses bé, que escoltem les necessitats del territori i que treballem per a aplicar-les i que siguin un benefici per a les seves necessitats de mobilitat diària”. I ha afegit: “La línia Lleida-La Pobla és una història d’èxit i de proximitat amb el territori que esperem replicar en el futur servei de la línia Lleida-Terrassa”.
Model d’èxit
La línia Lleida-La Pobla de Segur ja ha assolit xifres rècord amb anterioritat. L’any passat, amb prop de 487.000 viatges, va multiplicar per 6,5 la demanda que hi havia a la línia el 2015 (74.603 viatges), abans que Ferrocarrils n’assumís el servei, tot encadenant el quart any consecutiu de rècord
Des de l’any 2016, Ferrocarrils ha invertit més de 90 milions d’euros en aquesta línia. Les actuacions s’engloben en tres grans blocs: infraestructura, senyalització i comunicacions i material mòbil.