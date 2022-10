La justícia espanyola “protegeix” M. Rajoy, Montoro i altres persones vinculades al cas BPA

El diari digital Altaveu publica que “els magistrats del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid han considerat pertinent deixar sense efecte, per ara, l’auxili judicial emès per la batlle Stephanie Garcia i han acordat concedir la mesura cautelaríssima sol·licitada pels ex-membres del Govern i ha donat trasllat a l’advocacia de l’Estat espanyol i a la fiscalia perquè es pronunciïn abans de les dues de la tarda de dijous. Una vegada transcorregut aquest termini es resoldrà sobre la mesura cautelar sol·licitada”.

Segons el mateix mitjà, “la mesura es concedeix només “als efectes que pel ministeri de Justícia no es procedeixi a la devolució a les autoritats andorranes de la comissió rogatòria” fins que el tribunal pugui examinar en audiència els arguments de l’advocacia i la fiscalia sobre el fons de la mesura sol·licitada. El tribunal ha resolt de manera urgent, amb aquesta suspensió cautelar, a la impugnació feta per la defensa de Fernández Díaz contra la decisió de la secretaria d’Estat de Justícia -dictada el 30 de setembre- de no admetre el recurs d’alçada contra la resolució de la direcció general de Cooperació Jurídica Internacional de donar curs a la comissió rogatòria andorrana”.

Aquesta setmana, doncs, es preveu un nou capítol d’aquest cas. Sigui com sigui, està sent evident que la justícia espanyola farà tots els intents per a protegir Mariano Rajoy i la resta de membres del seu executiu que, aleshores, podrien haver intervingut en el cas andorrà.