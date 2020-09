La JSA presenta més de 100 mesures com a base per a una Proposta d’Acord de Joventut

La Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA) ha presentat el document ‘Les nostres decisions’ per “donar una resposta conjuntural a les necessitats de la joventut d’Andorra, aportant propostes en totes aquelles polítiques públiques que afecten la joventut del nostre país. Les necessitats presents ja no són les passades i aquest document no és cap altra cosa que l’evidència d’aquest fet”, ha comentat el conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny.

El document inclou una anàlisi de dotze polítiques públiques sectorials, que abasten des de l’àmbit de la participació juvenil i les relacions amb les administracions públiques, a les polítiques laborals, les d’habitatge, les de diversificació econòmica i promoció econòmica, les socials, les de sanitat i salut pública, les educatives, les de perspectiva de gènere, les culturals, les esportives, les mediambientals i de lluita contra els impactes del canvi climàtic, fins a les d’integració europea i internacional. A partir d’aquesta es proposen més d’un centenar de mesures, entre les que destaquen la creació d’una Llei de joventut, la redacció d’un pacte d’Estat contra la violència de gènere i establir una quota a la CASS de 50 euros per als joves emprenedors treballadors per compte propi.

“La pandèmia originada pel SARS-CoV-2 ha evidenciat, un altre cop, les particularitats i les fragilitats de la joventut”, ha puntualitzat el coordinador de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra, Joao de Melo, qui també ha explicat que “aquest document és el resultat de 4 mesos d’anàlisi de la situació actual de la joventut del nostre país i de la voluntat de pensar noves solucions a curt, mitjà i llarg termini“.

En aquest sentit, Roger Padreny ha posat èmfasi en el fet que el document “ha de permetre concretar noves mesures adaptades a un nou paradigma i a unes noves polítiques públiques que incloguin la perspectiva de joventut”. Per aquest motiu, els dos membres de la JSA han remarcat durant la roda de premsa que el document és un punt de partida per l’objectiu final de crear una Proposta d’Acord de Joventut complementada amb les aportacions del conjunt d’actors juvenils, polítics i socials. “Amb la participació de tothom, el resultat final podrà representar millor el conjunt de joves que viuen, estudien, treballen i fan aixecar cada dia el nostre país”, ha puntualitzat Padreny.

Per aquest motiu, des de la JSA ja s’han enviat les mesures a tots els actors juvenils, amb l’objectiu de comentar les mesures proposades i començar el treball d’una futura Proposta d’Acord de Joventut. “Aquest treball serà clau per assentar les bases de les futures polítiques públiques de joventut, així com la seva efectivitat”, ha sentenciat de Melo.

“Considerem que ara és el moment d’afrontar aquest debat sobre polítiques de joventut, perquè una crisi és també una oportunitat per repensar i repensar-nos. És l’oportunitat d’afrontar nous debats, bàsics i estructurals per al futur del nostre país i de les noves generacions”, ha conclòs Roger Padreny