La Jove Companyia Nacional d’Andorra celebra el Dia Mundial del Teatre

En el marc del Dia Mundial del Teatre, La Jove Companyia Nacional d’Andorra organitza activitats teatrals per al públic jove i per a tothom que hi vulgui participar. Les activitats tindran lloc el dissabte 27 i el diumenge 28 de març.

El cap de setmana teatral engega amb la funció de La tercera onada, programada pel Comú d’Escaldes-Engordany, que tindrà lloc el dissabte 27 de març, a les 19.30 h a la Sala Prat del Roure, d’Escaldes-Engordany. Després de la funció hi haurà un col·loqui amb la Jove Companyia.

Les entrades per a l’espectacle es poden adquirir a l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany. El preu és de 3 € fins als 30 anys i l’entrada general és de 5 €.

Per altra banda, el diumenge 28 de març, a les 12 h, a la Sala La Closeta de la Massana, tindrà lloc el Combat de dramaturgs, la final de la primera edició del Certamen de microteatre adreçat a joves entre els 16 i els 21 anys.

Les obres rebudes seran representades pels integrants de la JOCAND en format lectura/ semimuntatge, La representació serà oberta al públic en format de ‘combat’ i seran els espectadors i el jurat els qui decidiran quina és l’obra guanyadora.

L’autor del microteatre guanyador entrarà a formar part de l’equip artístic de la Jove Companyia Nacional d’Andorra i la seva obra serà publicada al web de la revista “Portella”.

L’entrada és gratuïta, amb prèvia reserva, enviant un missatge a les xarxes socials de la jove Companyia o enviant un whatsapp confirmant l’assistència al telèfon (+376 845 345).

A més, la funció del 27 de març, és el tret de sortida de la petita gira andorrana que farà La Tercera onada, el primer muntatge de la JOCAND, amb la voluntat d’arribar a tots els joves d’Andorra.

Jove Companyia Nacional d’Andorra (JOCAND)

La JOCAND és un projecte de la Fundació ENA impulsat per L’Animal Escola de Teatre, una companyia nacional estable de joves entre els 16 i 21 anys que neix per apropar el teatre als joves.

La companyia, que agrupa diferents joves amb inquietuds artístiques vinculats a les arts escèniques, vol ser una plataforma que permeti adquirir una vivència i experiència professional i té per objectiu establir un pont entre els estudiants de teatre i el món professional.

La direcció artística del projecte està a càrrec de Juanma Casero i Irina Robles amb el suport de l’Escena Nacional d’Andorra.

Per a més informació

Juanma Casero i Irina Robles

a/e: jovecompanyia@andorra.ad

tel.: +376 845 345