La jornada INNTEC 2020 examinarà noves tecnologies aplicades a la productivitat empresarial

La quarta edició de la jornada INNTEC, que té com a fil conductor l’Eficàcia digital a l’empresa, es desenvoluparà en una sola jornada —aquest proper dijous 17 de desembre— amb un format innovador: de manera telemàtica però amb 6 ponents presencials. Aquests faran les seves presentacions de manera successiva des d’Ingeni Coworking (Andorra la Vella) i a continuació respondran les preguntes del públic, que seguirà l’esdeveniment en directe per YouTube. Amb les diferents ponències s’examinaran les noves tecnologies aplicades a la productivitat empresarial, com els pagaments digitals, els marketplaces i els bots.

La jornada comptarà amb Fernando Aparicio, exdirectiu de PayPal i col·laborador d’Alibaba, que explicarà com està evolucionant el món dels negocis B2B (business to business, empreses que no es dirigeixen al consumidor final sinó que tenen com a clients altres empreses), així com les estratègies de venda en línia a través de marketplaces (els equivalents digitals a centres comercials o grans superfícies).

Seguidament, Sandra Sancho, responsable de transformació digital de clients i nous canals de Crèdit Andorrà, parlarà del futur dels pagaments de la mà de PayXpert. La indústria dels pagaments està transformant la manera de fer negocis de manera transversal i a una velocitat de vertigen.

Xavier Tejero, directiu d’Ibermàtica a Catalunya, així com Albert Alegria, responsable d’automatització i eines de supervisió a Andorra Telecom, parlaran de l’automatizació de processos via bots. Els guanys de productivitat són una de les principals preocupacions de les grans empreses. A mesura que la tecnologia madura, a les pimes els resulta cada vegada més barat implementar bots. Tejero i Alegria explicaran l’estat de la qüestió en aquesta àrea.

Finalment, Lluis Serra, professor de comerç electrònic, conferenciant i escriptor, compartirà la seva particular visió sobre com les nostres empreses poden emprendre aquesta metamorfosi que necessiten viure per ser més eficaces en l’era digital.

Les inscripcions estan obertes al web inntec.ad.