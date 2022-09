La Jornada de participació i validació pública de l’Estratègia d’economia circular aplega 60 persones

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha assistit aquest divendres al matí a la Jornada de participació i validació pública de l’Estratègia d’economia circular. La trobada, que ha aplegat prop d’una seixantena de participants dels sectors implicats en l’economia circular, de l’Administració pública i dels empresaris, segueix la línia encetada amb la definició de la Llei d’Economia circular que també va comptar amb les aportacions i implicacions de la ciutadania. “El canvi d’hàbits cap a un model circular i que fomenta l’estalvi de recursos ha de comptar amb la implicació de totes les parts de la societat, per això implicar-les en la definició dels objectius és clau”, ha ressaltat Calvó.

En les darreres dècades, s’ha vist com la producció de béns i l’extracció de materials ha augmentat de forma important, fins a ser les responsables del 90% de les problemàtiques mediambientals. En aquest sentit, el mes de juny passat es va donar un gran pas amb l’aprovació de la Llei d’economia circular que té per objecte promoure la transició cap a una economia circular, passant d’una economia lineal a un model econòmic més eficient i sostenible que optimitza l’ús dels recursos naturals, minimitza els impactes ambientals, fomenta l’eficàcia en aconseguir que els productes i recursos mantinguin la utilitat i el valor tant temps com sigui possible i evita emissions i pèrdues materials.

Per tal d’acompanyar aquesta Llei amb un full de ruta que impulsi aquesta transició cap a una economia circular, es preveu l’elaboració de l’Estratègia d’economia circular. Aquest document permetrà planificar, coordinar i racionalitzar les accions, les mesures i els projectes encaminats a la consecució dels objectius definits a la LEC. L’objectiu de la jornada és validar, proposar i definir accions per a incloure en el document que estarà a disposició dels ciutadans.

La sessió s’ha dissenyat per a explicar el document de l’estratègia i a partir d’aquí validin si les accions plantejades es consideren d’alta o baixa rellevància o no procedent i que finalment puguin fer aportacions de noves accions.

Amb la voluntat d’arribar al màxim de ciutadania possible, s’ha previst que per a les persones que no hi puguin assistir també podran participar a través de la plataforma ciutadana VISC.ad on podran consultar i descarregar els programes i accions i fer-ne les aportacions adients.