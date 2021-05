La Jonca i la Jocand comparteixen escenari amb motiu del Concert de Primavera

La Fundació ONCA, emparada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, organitza el tradicional Concert de Primavera, que sota el títol «Peer Gynt on air», es durà a terme el diumenge 16 de maig, a les 12 h, a l’Auditori Nacional d’Andorra. Les entrades es posen a la venda el dilluns 3 de maig.

La producció anirà a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i comptarà amb la col·laboració de músics de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la direcció de Jordi Coll. La dramatúrgia i la direcció escènica serà a càrrec de Juanma Casero.

El programa musical consta d’un total d’onze peces en què es parla de la història de Peer Gynt, l’aventurer sorgit de la ploma d’Henrik Ibsen, explicada a través de la magistral música incidental que va fer Edvard Grieg i amb una posada en escena que ens connectarà de manera divertida amb l’actualitat. Algunes de les composicions que es podran escoltar són El Matí, La mort d’Aase o La dansa d’Anitra. Al final del concert també hi haurà la interpretació de dues altres obres de Grieg, l’op. 66 núm. 7 i l’op. 27 núm. 20, arranjades pel comissari artístic de la fundació, Albert Gumí en una versió hip-hop. Segons Gumí, «El concert el formaran melodies inoblidables, ritmes trepidants, músiques que ens evoquen paisatges exòtics, sorpreses argumentals… Una fantàstica oportunitat per escoltar els joves intèrprets del país (tant de música com de teatre) que, recolzats per l’ONCA, ens serviran aquestes conegudes peces en un format fet a mida per a l’ocasió».

Pel que fa a la dramatúrgia, Juanma Casero ha escrit un text amb una proposta moderna i divertida on l’acció se situa en un estudi de ràdio amb el programa “Ràdio Jove”. Comptarà amb l’actor andorrà, Oriol Guillem i les actrius de la Jove Companyia Nacional d’Andorra, Elena Martin, Jana Sánchez i Laia Tarifa. Els intèrprets seran els que enllaçaran les diverses peces musicals.

El concert es durà a terme seguint totes les mesures de seguretat derivades de l’emergència sanitària i l’aforament és limitat. Les entrades es poden adquirir a www.onca.ad, al preu de 10 euros per localitat. El dia del concert no hi haurà venda d’entrades.