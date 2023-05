La JOCAND viatja a Madrid per a presentar Arrels d’arreu a la VII Mostra de Teatre Català

Una escena de l’obra Arrels d’arreu de la JOCAND (SFGA)

La Jove Companyia Nacional d’Andorra traspassa les fronteres per a participar en la VII Mostra de Teatre en Català que tindrà lloc a Madrid del 20 al 28 de maig. A la Mostra hi participaran 4 grups amateurs i professionals que actuaran al teatre Santiago Rusiñol del Cercle Català a la capital espanyola. La companyia andorrana serà l’encarregada de tancar la mostra, actuant el diumenge 28 de maig, a les 18 hores.

La peça seleccionada ha estat Arrels d’arreu, creació pròpia de l’edició de l’any 2021 de la JOCAND, sota la direcció escènica d’Ester Nadal. Una peça que ret homenatge als avis i trenca l’escletxa que hi ha entre generacions, mostrant que no hi ha tantes diferències i que, en el fons, els desitjos i anhels continuen sent gairebé els mateixos.

Juan Manuel Casero, director artístic de la companyia, es mostra content per la participació en la Mostra: “Participem en aquesta edició després de passar el procés de selecció, molt contents i amb la responsabilitat de mostrar una feina molt important per a nosaltres com a directors artístics: teatre andorrà fet, produït i concebut a Andorra per un grup d’actors, actrius i artistes joves de casa nostra”.

Amb aquesta funció es dona per finalitzada la primera promoció de la JOCAND que ha estat en actiu als teatres andorrans i espanyols durant dues temporades (2020 – 2022) amb produccions com La Tercera Onada i Arrels d’arreu.





Arrels d’arreu – Sinopsi

Les seves músiques, les seves maneres de fer per a ser conscients que no hi ha tantes diferències; que la forma ha pogut canviar, però en el fons els anhels i els desitjos continuen sent gairebé els mateixos. I així com fa la tècnica tradicional japonesa del kintsugi, es vol convertir aquesta escletxa o ferida entre dues generacions en una valuosa i bonica cicatriu, i posar-la en relleu amb or.

L’espectacle posa en escena anècdotes i vivències quotidianes, petites, personals i intransferibles per a veure que hi ha un tresor a tocar, en l’interior, a l’arbre genealògic, i que la identitat es fa present quan es teixeix amb la presència conscient dels que van ser, dels que hi són, i amb els que seran.

Aquest és un espectacle per a retre homenatge a algunes persones, avis i àvies que ja no hi són i també a aquells avis i aquelles àvies amb qui encara es pot passar una tarda o llargues hores xerrant i preguntant, i sobretot per a retre’s homenatge a un mateix, a cada persona des de la consciència de ser ARRELS D’ARREU, dels que s’han desplaçat per a venir aquí, dels que van haver de marxar a buscar el pa a altres terres i que són llavor, alhora, del que explicaran els néts i les nétes de nosaltres.





Jove Companyia Nacional d’Andorra (JOCAND)

La JOCAND és un projecte de la Fundació ENA impulsat per L’Animal Escola de Teatre, una companyia nacional estable de joves entre els 16 i 21 anys que neix per a apropar el teatre als joves.

La companyia, que agrupa diferents joves amb inquietuds artístiques vinculats a les arts escèniques, vol ser una plataforma que permeti adquirir una vivència i experiència professional i té per objectiu establir un pont entre els estudiants de teatre i el món professional.

La direcció artística del projecte està a càrrec de Juanma Casero i Irina Robles amb el suport de l’Escena Nacional d’Andorra.