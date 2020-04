La iniciativa solidària ‘Junts per Andorra’ ja porta més de 10.000 euros recaptats. El projecte que agrupa els monitors d’Aina i Gol Solidari aprofita material esportiu per recaptar fons en la lluita contra la Covid-19 .

Dia rere dia, les donacions al fons de solidaritat de Govern en la lluita contra el coronavirus van creixent. Una part d’aquests diners provenen d’iniciatives com ara la de ‘Junts per Andorra’ que ja acumula més de 10.000 euros recaptats. El projecte dels monitors d’Aina i Gol Solidari posa a disposició material d’esportistes de primer nivell per afavorir la recaptació de diners.

L’impulsor de la iniciativa, Jaume Planella, comenta que “portem 10.000 euros recaptats amb tretze dies de projecte” i assegura que l’objectiu és continuar fins a final del mes de maig. “Seguirem el que Govern marqui pel que fa al final del confinament i la tornada a la vida normal”, indica.

El casc que va lluir Michaela Shiffrin a les finals de Copa del Món de Grandvalira, la granota que va dur Cyril Despres al darrer Dakar i el mallot de ciclistes de renom com Enric Mas o Carlos Verona són algunes de les peces que es poden trobar. A més, també hi ha presència andorrana amb les granotes de competició de Mireia Gutiérrez i Joan Verdú i la jaqueta que duia Lluís Marín als darrers Jocs Olímpics d’hivern.

Planella assenyala en aquest sentit que “el nostre objectiu és fer un sorteig ampli de tot el que puguem aconseguir”. Les persones que vulguin participar, explica, han de fer un donatiu mínim de 10 euros i enviar una còpia del rebut del banc al correu electrònic juntsperandorra@gmail.com.

Una vegada la situació torni a la normalitat es realitzarà un sorteig davant notari i es farà entrega del material als guanyadors.