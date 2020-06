La inestabilitat marcarà la jornada, portant de manera testimonial la neu per sobre dels 2.600 metres

Cel cobert i temps inestable. Esperem precipitacions febles i intermitents a la matinada i durant la tarda, sobretot a la meitat sud del país. Cap al migdia hi haurà un període de calma amb obertura de tímides clarianes. Veurem sortir la neu, tot i que de manera testimonial, per sobre de 2.600 metres.

Vent de sud-oest al matí i de nord-oest a la tarda, fluix als fons de valls i moderat en altitud.

Les temperatures màximes no arribaran a 18ºC a Andorra la Vella, 13ºC a 1.500 metres i 6ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà cap a 2.700 metres al migdia.