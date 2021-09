La incidència de la COVID-19 es manté baixa a la Seu tot i el repunt de la velocitat de transmissió

La Seu d’Urgell es manté amb una situació òptima pel que fa a la incidència de la COVID-19. El risc de rebrot segueix sent força baix (a només 42 punts), malgrat que aquesta setmana passada ha pujat lleugerament. També ha repuntat la velocitat de transmissió del virus (Rho7), que ara està a 1,64, per damunt del límit recomanat d’1. El conjunt de l’Alt Urgell està en una situació semblant, amb aquests dos índexs pràcticament iguals: a 64 i a 1,64 respectivament.

A més a més, el Sant Hospital es manté una setmana més sense cap ingressat amb coronavirus, mentre que el percentatge de positius als nous tests està a nivells mínims (1,75%).

Pel que fa a la vacunació, la primera dosi ja s’ha administrat a 13.440 veïns de l’Alt Urgell (67,7%); i la pauta completa, a 11.167 persones (65,3%). Tot i això, aquests percentatges encara estan per sota la mitjana catalana, que ja supera el 70%.

El grup d’edat amb més risc

El nivell de protecció segueix sent especialment baix entre els joves: a la franja de 20 a 29 anys, és de tot just un 56,1%; i a la de 30 a 34 anys, és de només un 52,9%; és a dir, quasi la meitat d’aquest grup de població encara no està vacunada. Això els converteix ara mateix en el grup d’edat amb més risc de contagi. De fet, aquest col·lectiu és superat tant per les persones de 35 a 39 anys (60,2%) com pels adolescents: els de 12 a 15 anys arriben al 62,6%, i els de 16 a 19 anys, al 68,1%.

Sobre aquesta qüestió, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha recordat novament aquest dilluns que “la solució és la vacunació”. En la publicació del balanç setmanal, alhora, Fàbrega ha informat que des d’aquesta setmana tot el procediment d’administració del vaccí ja es concentra al mòdul COVID instal·lat a la plaça de Soldevila, després que ja s’ha donat per finalitzat el dispositiu habilitat al llarg d’aquests darrers mesos a la Pista Polivalent, que ha permès una distribució massiva i àgil per a la població tant de la ciutat com de la comarca.

Incidència quasi nul·la a l’Alt Pirineu i Aran

Tornant a les dades d’evolució, la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran també presenta una situació favorable, amb el risc de rebrot a només 44 punts, la Rho7 a 1,11, la positivitat a 1,52% i un sol ingressat entre els quatre hospitals que la conformen. A més a més, l’Alta Ribagorça segueix amb una incidència nul·la (0) en tots els indicadors, i hi ha tres comarques més en una situació semblant: la Cerdanya, amb la Rho7 a 0,28 i el risc de rebrot a 5; el Pallars Sobirà (a 0,42 i 14 respectivament) i el Pallars Jussà (0,76 i 62). Les dades també són bones a l’Aran, tot i que lleugerament més altes (1,07 i 79).

Pel que fa a les dades mitjanes de Catalunya, el nombre d’ingressats a planta ha baixat fins a 594; i el d’ingressats a l’UCI és de 204. El risc de rebrot és a tan sols 73 punts; i la Rho7, a 0,86. Aquesta darrera setmana hi ha hagut 98 noves morts per coronavirus, que eleven el balanç a 23.827 defuncions des de l’inici de la pandèmia, ara fa un any i mig.