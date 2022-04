La importància dels jocs col·laboratius

Els jocs cooperatius o col·laboratius són una bona manera de fomentar el companyerisme, la comunicació, la coordinació i la perseverança entre els nens a través de la formació d’equips i on s’ensenya als infants que l’objectiu és buscar la fi comuna i la cooperació i fent-los entendre que no importa l’èxit individual sinó que la victòria d’un és la victòria de tots.

Però hi ha molts més valors que és reforcen amb aquest tipus de jocs, com la socialització, la integració i l’esperit del sacrifici. Es creen llaços de confiança, es prenen decisions conjuntes, es fomenta el sentiment de “comunitat” tan útil en la vida diària i s’uneixen les habilitats de tots (tots sumen), per la qual cosa es descobreix que amb ajuda sempre tot és més fàcil. En aquests jocs la competitivitat per tant, passa a un segon pla.

D’entre els jocs més coneguts d’aquest tipus (que solen ser molt acceptats per tots els nens) es troben la cerca del tresor, tirar de la corda, gimcanes, el joc de les cadires musicals, les carreres de relleus o el “Peus Quiets”. Jocs de tota la vida, als quals s’uneixen uns altres més moderns com els jocs de scape room o jocs de taula com el Times Up, l’Illa Prohibida o Mysterium, entre molts altres.