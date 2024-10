La importància de les activitats extraescolars

Omar El Bachiri. Psicòleg

Un infant ha de poder fer alguna activitat extraescolar a partir dels cinc anys, encara més, si l’infant no vol fer-ne cap ni una, els pares han d’obligar-lo. És igual que anar a l’escola, si no se l’obliga, es quedaria dormint o jugant a casa donat que, amb aquesta edat no entén del benefici a llarg termini, prefereix una cosa bona ara mateix, que una encara millor més tard. Igualment, els beneficis són tant cognitius, com físics i pel que fa als primers, aprèn a negociar perquè està entre iguals i, aleshores, sabrà dir que no, quan alguna cosa no li sigui d’interès i, per part dels segons, millora la psicomotricitat i coordina millor els moviments.

A banda d’això, l’infant aprèn a conèixer-se millor i s’adona dels seus límits i virtuts. Perquè potser vol ser guitarrista o pianista, però no té el talent necessari, però, per contra, s’adona que dibuixant sí que té talent, és capaç de veure una imatge i dibuixar-la tal qual. Amb aquest exemple, vull fer entendre que a vegades els pares insisteixen en el fet que l’infant faci una activitat en concret, quan realment ha nascut per a una altra. Així doncs, com he dit al principi, si l’infant no vol fer cap ni una, se l’ha d’obligar a fer-ne una i, si pot ser exercici físic, millor que millor.

Encara més, aquesta activitat sempre hauria d’estar present, és la base per a aconseguir disciplina i respecte perquè és l’única on no importa els diners que tinguem o l’estatus social dels pares, que si l’infant no s’esforça, no arriba enlloc. Aquí predomina la meritocràcia, si no hi ha constància i determinació, no hi ha millora. Així doncs, l’infant pot fer pintura, música, jugar als escacs, al billar, etc., però, paral·lelament, també ha de fer alguna activitat física. Hem d’entendre que el cos estarà amb nosaltres fins a la mort i quan abans comencem a fer activitats esportives, millor ens anirà físicament atès que, muscularment i esquelèticament, ho agrairem perquè ens evitarem mals d’esquena, de cames i d’articulacions.

