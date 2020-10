Dins dels aspectes que ha tenir en compte l’aspirant a aquaròfil hi ha la il·luminació de l’aquari. No cal que sigui molt abundant, però sí que és molt important per aspectes com la fotosíntesi i el creixement de les plantes, ja que únicament amb la llum adequada les plantes es desenvolupen i realitzen el procés de fotosíntesi durant el qual descomponen les substàncies nocives en l’aigua i produeixen oxigen per als peixos.

A la botiga d’animals trobareu instruccions així com equips i aquaris ja equipats amb instal·lacions d’il·luminació ben adaptades a la pantalla.

En el cas que disposeu d’aquaris sense pantalla, al comerç trobareu també equips d’il·luminació adequats, bé sigui per col·locar-los penjats del sostre o bé per situar-los fixats a uns suports.

Un altre aspecte important és el corresponent al temps que heu de tenir la llum en funcionament. En aquest sentit, el temps d’il·luminació hauria de correspondre al cicle de la natura, concretament de la natura tropical.

Així, el període d’encesa de la llum en l’aquari ha d’oscil·lar entre les vuit i les deu hores diàries. Però, a més, és convenient que les seqüències d’encesa i d’apagada es realitzin a les mateixes hores tots els dies.

El millor per controlar aquest aspecte és aconseguir un temporitzador.

Per Tot Sant Cugat

Font: www.queridasmascotas.com