La hipotèrmia en nens

Es considera hipotèrmia en nens, quan la temperatura està per sota de 35 °C, mesurada per via rectal. Es produeix quan el cos perd calor més ràpidament del que la produeix. La causa principal sol ser l’exposició a un fred extrem o a estar mullat. També pot ser degut a alguna malaltia del sistema endocrí, malnutrició o infeccions, o pot donar-se en prendre fàrmacs per a la febre com l’ibuprofèn o el paracetamol.

El primer que cal fer és assegurar-nos que la temperatura l’hem pres correctament i observarem l’estat general del nen. Si el nen està feliç o jugant és perquè no és greu. En aquest cas, només cal dur a terme accions per pujar la temperatura, tals com:

Si porta roba mullada , treure-li i canviar per roba d’abrigar eixuta.

, treure-li i canviar per roba d’abrigar eixuta. Mirar que la temperatura de l’habitació sigui càlida.

sigui càlida. Banyar-lo amb aigua tèbia , no molt calenta, per a evitar canvis bruscos de temperatura.

, no molt calenta, per a evitar canvis bruscos de temperatura. Ficar al nen en el llit, tapat amb mantes . Se li pot cobrir el cap amb un casquet de llana.

. Se li pot cobrir el cap amb un casquet de llana. Donar begudes calentes o aliments que donin energia, com la xocolata.

Després d’aquestes mesures, tornarem a prendre la temperatura i vigilar l’estat general.

No posarem mai una font de calor directa, com una bossa d’aigua calenta sobre la pell. El nen ha d’arribar a la seva temperatura corporal, de manera gradual.

Si la causa de la hipotèrmia és el fred, es pot prevenir, doncs els bebès i nens petits han de portar sempre una capa més de roba que la que porta un adult en les mateixes condicions. Si els nens juguen a l’exterior, marcar un límit de temps perquè no estiguin massa estona al fred.

S’ha de consultar a un pediatre, si després de totes les actuacions, no aconseguim pujar gens la temperatura, si afecta l’estat general, si el nen està somnolent, amb pèrdua de la coordinació o lentitud en els moviments o si és degut a algun fàrmac o tòxic.

Per Familiaysalud.es