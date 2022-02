La Hiperqueratosi és una lesió molt freqüent de la pell. Encara que el seu terme mèdic resulta una mica complicat de pronunciar i entendre, la Hiperqueratosi no són més que les durícies que es formen en el nostre cos, generalment en mans i peus, encara que de forma més freqüent en aquests últims.

Aquestes durícies es manifesten com un engruiximent de la pell provocada per l’abundància de cèl·lules mortes i escamades i surten com un mecanisme de protecció davant agents externs.

El seu aspecte és de color groc a causa de la quantitat de queratina que conté, i el seu tacte és dur.

Les causes que provoquen aquest tipus de lesions solen ser les rascades i irritacions en caminar amb les sabates, caminar amb talons massa alts de manera habitual, estretor del calçat o poca transpiració, tenir una mala trepitjada o deformitats prèvies al peu, entre d’altres.

Algunes de les mesures que podem prendre per a evitar la seva aparició són: